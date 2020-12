Studentessa di 20 anni guarita dal covid, ma scopre un'insufficienza cardiaca a causa del virus

Guarisce dal Covid ma dopo settimane scopre di avere un'insufficienza cardiaca. Maddie Neville, una studentessa di 20 anni, ha scoperto di aver contratto il coronavirus mentre stava frequentando i suoi corsi alla Temple University di Filadelfia. Inizialmente sembrava che i sintomi fossero lievi ma dopo settimane ha sviluppato problemi cardiaci.

Quando si è ammalata Maddie ha perso il gusto, l'olfatto e ha avuto un po' di tosse. Poi è guarita e credeva di aver superato tutto così è tornata dalla sua famiglia in Pennsylvania ma ha iniziato ad sentire forti dolori al petto e aveva problemi a respirare, così si è rivolta a uno specialistica che le ha diagnosticato un'insufficienza cardiaca congestizia causata da complicazioni legate alla sua precedente infezione da Covid. L'infezione ha preso il cuore e ha attaccato il cuore che era arrivato ad lavorare solo al 10% delle sue capacità, come ha riportato anche Metro.

Ora la ragazza si sta riprendendo ma le conseguenze fisiche e psicologiche del Covid sono ancora molte e importanti. Maddie ha voluto raccontare la sua storia per dimostrare che la malattia non va sottovalutata nemmeno se si è giovani e anche se i sintomi sono lievi e se non si hanno particolare complicanze gli effetti sull'organismo possono essere devastanti.

