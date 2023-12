Il fidanzato la tradisce, lei scopre tutto grazie a Spotify Wrapped: «Ascoltava troppo quella canzone»

di Redazione web

Meglio tardi che mai, dice un vecchio detto. Ma se la scoperta di un tradimento non è certo una novità nella nostra epoca, lo è che sia stato smascherato da Spotify Wrapped, le classifiche tanto virali negli ultimi giorni che permettono di fare un resoconto dei brani più ascoltati dell'ultimo anno su Spotify, una delle app più popolari e scaricate per ascoltare la musica (e non solo).

Il racconto arriva da Louisa Melcher, un'utente che su TikTok ha spiegato come ha scoperto le corna del suo fidanzato. «Ho scoperto l’infedeltà del mio ragazzo, tramite il Wrapped di Spotify», ha detto lei visibilmente sconcertata da quanto successo. Colpa di una canzone in un momento di intimità che poi si è rivelata fatale.

La canzone (fatale) con la ex

La storia comincia nel momento del loro primo bacio: in sottofondo c'era una canzone che a Louisa non piaceva. Così lo dice a lui, che si giustifica dicendo di aver messo una traccia che piaceva molto alla sua ex ragazza. I due superano quella gaffe del primo bacio e la loro relazione prende piede.

La giovane scopre che quella famosa canzone che aveva accompagnato il loro primo bacio era stata la più ascoltata dell'ultimo anno, più di quelle che i due fidanzati ascoltavano insieme nel tempo libero. I sospetti hanno preso il sopravvento e la protagonista del video non ha esitato ad esporre i suoi dubbi. Che si sono svelati reali. «Mi ha confessato tutto, e ci siamo lasciati», racconta lei alla fine del video che ha raccolto oltre 2 milioni di visualizzazioni in un giorno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA