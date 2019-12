Professore fa sesso con una studentessa 17enne nel bagno della scuola, condannato

Sesso e soldi dalle studentesse per superare l'esame: professore sotto processo

Giovedì 12 Dicembre 2019, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fael bagno della scuola. Brock Smith, 32 anni,di un liceo di Naples, in Florida, Stati Uniti, è stato condannato per abusi sessuali ai danni di una ragazza diIl professore era stato già condannato per aver inviato alla giovane foto di nudo, poi è stato processato per il secondo capo di accusa.L'uomo ha confessato non solo di aver mandato foto di nudo alla sua studentessa, ma anche di aver avuto rapporti sessuali con lei nei bagni della scuola. Per questi motivi ha scelto la via del patteggiamento ed è stato condannato a 12 anni di reclusione, come riporta anche la stampa locale. I fatto risalgono al 2017 quando fuono trovate le foto di nudo nel telefono della ragazza che hanno fatto scattare le indagini.Dopo le accuse la scuola ha subito provveduto al licenziamento dell'insegnante e le indagini hanno confermato le accuse iniziali. Il professore ha quindi confessato e ora dovrà scontare la sua pena.