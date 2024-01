Coppia affitta un aereo privato per fare sesso in volo: «Spesi 1.200 euro, il pilota aveva le cuffie per non sentirci» «Si chiama nuvola dell'amore, io e il mio fidanzato ci siamo stati»







di Redazione web Fare l'amore ad alta quota rientra tra le vostre fantasie segrete? Ebbene, c'è un modo per realizzare questo sogno. "Basta" andare a Las Vegas con il proprio compagno o compagna e sborsare 1.300 dollari (circa 1.200 euro) che serviranno ad affittare un volo privato, con tanto di stanza da letto da sogno. Caitlyn Rose, tiktoker australiana, ha raccontato la sua esperienza in un video. «Si chiama nuvola dell'amore, io e il mio fidanzato ci siamo stati». <blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@onlyrosie.c12/video/7211821463555280129" data-video-id="7211821463555280129" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@onlyrosie.c12" href="https://www.tiktok.com/@onlyrosie.c12?refer=embed">@onlyrosie.c12</a> <p>😳😳😳 </p> <a target="_blank" title="♬ I been drinking - Ma" href="https://www.tiktok.com/music/I-been-drinking-7175714007997778734?refer=embed">♬ I been drinking - Ma</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script> L'aereo dell'amore La "Love Cloud" mette a disposizione un aereo bimotore Cessna 414, che offre alle coppie la possibilità di vivere la propria fantasia negli «interni romantici su misura». Il costo del volo Per 45 minuti di sorvolo della città, il costo è di 1.295 dollari a coppia, che diventano 1825 per 90 minuti. All'atterraggio, alle coppie viene consegnato un certificato VIP Mile High Club e viene scattata una foto con l'aereo stesso. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 14:55

