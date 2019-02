Senatore repubblicano cita Benito Mussolini su Twitter. Bufera sui social

Fa uscire le figlie da scuola con un falso certificato medico e le uccide con un fucile

“We were the first to assert that the more complicated the forms assumed by civilization, the more restricted the freedom of the individual must become.” Benito Mussolini — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) 24 febbraio 2019

Lo strano caso del senatore repubblicano,, che per avvisare il popolo americano, di una sua convinzione, il pericolo delscrive un tweet, citando una frase di. “We were the first to assert that the more complicated the forms assumed by civilization, the more restricted the freedom of the individual must become. Benito Mussolini". Che tradotto significa: "siamo stati i primi ad affermare che più le forme assunte dalla civiltà sono complesse, più la libertà dell'individuo deve essere limitata".Il cinguettio, negli Stati Uniti, ha causato un tam tam sui social, perché citava il dittatore italiano, con una frase fuori contesto che ha destato incredulità sia nei colleghi politici che nella stampa americana. Sollecitato da diversi tweet che chiedevano una spiegazione, alcune ore dopo il senatore del Texas ha risposto asserendo che i “cosiddetti socialisti democratici hanno dimenticato o non hanno mai imparato le lezioni della storia, la loro ideologia è incompatibile con la libertà, suppongo che dobbiamo ricordare o insegnare loro".La risposta ha generato una tale mole di retweet sulla frase di Mussolini, che il nome del dittatore è diventato uno dei trend topics della giornata di domenica. La bufera social intanto non sembra aver diminuito la stima del Presidente Donald Trump nei confronti del senatore Cornyn, che la scorsa settimana è stato confermato nella corsa per il quarto mandato nel 2020 e nei confronti del quale il capo della Casa Bianca ha sottolineato “ha fatto uno straordinario lavoro per tutte le persone del Texas”.