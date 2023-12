Scorpioni, scoperta una nuova specie nel deserto della California: «Sono già a rischio estinzione»

di Redazione web

Sotto il sole cocente del deserto californiano, è avvenuta una ragguardevole scoperta. Una nuova specie di scorpione, infatti, è stata avvistata per puro caso. Come riporta The Sacramento Bee, alcuni scienziati, intenti a scansionare il territorio, hanno notato l'antropoide velenoso, dal colorito giallo-arancione.

Il ritrovamento

Brian Hinds, ricercatore dell'università della California, ha raccontato: «Stavamo ispezionando l'area desertica della contea di Fresno, poi un piccolo scorpione ha catturato la mia attenzione». Il suo studio, pubblicato lo scorso 29 novembre sulla rivista ZooKeys, ha incuriosito altri studiosi della California Academy of Sciences, che hanno deciso di indagare ulteriormente sulla vicenda.

Successivamente, la squadra di esperti ha scovato altri 29 scorpioni simili a quello individuato da Hinds e, osservandoli dettagliatamente, hanno scoperto che si trattava di una specie inedita, diversa da tutte le altre.

Lauren Esposito, che ha partecipato alla ricerca, ha detto: «Sono velenosi, ma non sono pericolosi per l'uomo. Mangiano insetti e hanno un comportamento predatorio. Inoltre, sono già a rischio estinzione, più che altro per cause antropiche».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA