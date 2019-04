Sbarra d'acciaio conficcata nel cranio, operaio 21enne vivo per miracolo

Sri Lanka, turisti italiani: «C'è il coprifuoco, siamo bloccati negli hotel»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si tratta di un semplice miracolo, anzi, si può dire con certezza che quello accaduto ad unè un. Unimpiegato in un cantiere, caduto accidentalmente in un pozzo, è finito per ritrovarsi con unache ha attraversato la suada un lato all'altro., giovane muratore indiano, è rimasto vittima di unnella città di Balaghat, nel centro del paese. Dopo l'incidente il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove un'equipe composta da sei chirurghi l'hanno immediatamente operato. Non solo il 21enne è riuscito a sopravvivere, ma nonostante lo spaventoso incidente non ha riportato alcun danno cerebrale. Lo spiega la CNN Laera entrata nelattraverso la regione temporale destra del cervello ed era uscita dalla regione frontale sinistra, ma solo per un fortunatissimo caso. Pramod Giri, il primario di chirurgia che ha operato il 21enne per un'ora e mezzo, ha spiegato: «La barra d'acciaio ha sfiorato di pochissimi millimetri un punto in cui ci sarebbe potuta essere una rottura letale dei principali canali sanguigni del cervello. Anche per questo, nell'incidente, il paziente ha perso pochissimo sangue». I medici hanno poi aggiunto: «Uno degli effetti collaterali di simili operazioni, così delicate, può essere la meningite. Abbiamo però operato in modo assolutamente preciso e siamo riusciti a scongiurare anche questo rischio».