Incendio a Saint-Tropez, evacuate migliaia di abitanti e turisti: migliaia di ettari in fiamme VIDEO

Migliaia di persone vengono evacuate in queste ore nel sud della Francia, per un incendio enorme attorno a Gonfaron, nel dipartimento di Var, che ha già bruciato quattromila ettari di foresta. Lo riferisce France Info, secondo cui durante la notte gli abitanti di numerose località sono state invitate a lasciare le loro case dopo l'incendio scoppiato alle 18.30 e per il quale sono stati mobilitati 750 vigili del fuoco.

🔥🔴 17/08/2021 à 00h45 #DIRECT : En plein cœur du violent incendie dans les #Maures(83) avec nos soldats du feu qui font un travail exceptionnel ! Grand courage à vous, on pense à vous ! Un grand merci à Anthony Stabile pour ce partage. #Var #Incendie #Meteo83 pic.twitter.com/XyMO56bah9 — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) August 16, 2021

Le evacuazioni sono avvenute nell'entroterra di Cavalaire e Saint-Tropez, in particolare intorno ai villaggi di Grimaud o La Môle, ha affermato il comandante dei vigili del fuoco Delphine Vienco. La prefettura del Var ha anche confermato l'evacuazione di diversi campeggi e ha chiesto "di non ingombrare le strade intorno al Golfo di Saint-Tropez" per far funzionare i soccorsi.

[INCENDIES] 🔥 01:19

Route entre La Môle et Gassin actuellement. Le feu est très violent. Les soldats du feu luttent contre les flammes, des évacuations sont en cours. pic.twitter.com/2OTMRGzjAk — Protection Civile 83 (@Protec83) August 16, 2021

