Russia, sparatoria all'università di Perm: 5 morti. Fermato l'assalitore, ha 18 anni: «Sono sopraffatto dall'odio»

Terrore e morte in Russia. Una persona - a quanto sembra un ragazzo di 18 anni - ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università Statale di Perm, ferendo e uccidendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell'ordine. «Una persona non identificata è entrata nell'edificio universitario e ha aperto il fuoco», hanno detto.

Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell'università per nascondersi dall'aggressore.

Mass Shooting in Russian Perm State university.



An active-shooter situation is reportedly underway on the campus of a university in the Russian city of Perm.



Horrific footage shows students jumping out of windows to escape gunman. #Russia pic.twitter.com/IO2hao2moK — Ashish Sinha (@Ashish_sinhaa) September 20, 2021

Alcuni studenti sono saltati fuori dalle finestre della palazzina. Le forze dell'ordine si stanno dirigendo sul posto», ha osservato la fonte, aggiungendo che ci sono molte persone ferite e alcune vittime.

BREAKING: Russia's Investigative Committee says 5 people died in a shooting at a university in Perm. https://t.co/EuiboUwnfO — The Associated Press (@AP) September 20, 2021

L'assalitore che questa mattina ha aperto il fuoco è stato fermato, rende noto l'Università. L'attacco era iniziato alle 11 (ora locale). I morti al momento sarebbero 5.

Chi è l'assalitore, il messaggio d'odio sui social

L'assalitore del campus di Perm sarebbe stato identificato - rende noto il canale Telegram Bazn considerato vicino alle agenzie di sicurezza- come Timur Bekmansurov 18 anni, iscritto al primo anno di giurisprudenza- Bekmansurov, secondo il sito di notizie di Perm, 59.ru, avrebbe lasciato un post su Facebook prima di entrare in azione in cui anticipava l'attacco e le motivazioni. «Non è stato un attentato terroristico. Non sono membro di organizzazioni estremiste. Nessuno sapeva quello che avrei fatto. Ho organizzato tutto da solo», è il testo del post. Bekmamsurov parla di se come di una persona «sopraffatta dall'odio». Avrebbe inoltre pianificato l'attacco da tempo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA