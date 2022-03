Russia, bimbi malati di cancro sulla neve per formare la Z pro-Putin davanti all'hospice

Propaganda choc in un hospice in Russia dove i bambini malati terminali di cancro sono stati fotografati dall’alto mentre si tengono per mano sulla neve formando la lettera Z simbolo dell’appoggio all’invasione in Ucraina. Secondo quanto, riporta il DailyMail, Vladimir Vavilov, presidente di un ente di beneficenza contro il cancro che gestisce un centro per bambini malati, ha organizzato la coreografia nella città di Kazan, nella regione del Tatarstan, lo scorso fine settimana. L’immagine fotografata con un drone è stata poi pubblicata sul sito web dell’hospice. Vavilov ha detto che mentre formavano la lettera Z, i pazienti tenevano volantini con le bandiere della Russia, della Repubblica popolare di Donetsk (DPR), della Repubblica popolare di Luhansk (LPR) e della repubblica russa del Tatarstan. «Hanno preso parte i nostri pazienti e l'intero team, circa 60 persone in totale» ha detto Vavilov.

La lettera zeta pro-Putin è stata vista su carri armati, mezzi militari russi entrati in Ucraina ed è stata sfoggiata da Ivan Kuliak, il ginnasta russo durante la premiazione alla Coppa del Mondo mentre riceva il bronzo della gara delle parallele vinta dall'ucraino Illia Kovtun. Motivo per cui la federazione internazionale di ginnastica ha avviato l'iter di squalifica. Secondo alcune interpretazioni la Z significherebbe «per la vittoria» ovvero «Za pobedy», oppure «Zapad», Ovest, ovvero la direzione dell’invasione. Ma c’è anche chi pensa che il segno disegnato con la vernice bianca serva a distinguere i mezzi russi da quelli ucraini. Politici, attivisti e influencer sono stati visti indossare abiti con la lettera Z per mostrare il loro sostegno all'invasione dell'Ucraina. E' stato allestito un vero merchandising con magliette unisex messe in vendita a 1.190 rubli (circa 9 euro), dal canale televisivo finanziato dal Cremlino. Il ricavato delle vendite dovrebbe essere devoluto a un ente di beneficenza che sostiene i «figli della guerra».

Here you see terminally ill children from hospice and their parents making a Z formation. Yes, Russians are forcing terminally ill children dying from cancer, and their families to declare their support to Russian invasion of Ukraine. See letters Детский хоспис? Hospice for Kids pic.twitter.com/3yeHMPWXl0 — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

