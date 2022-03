Ucraina, bimba canta «Let it go» nel bunker a Kiev: il web in delirio per la piccola Amelia

Emozione e lacrime per la voce sottile di una bimba di circa cinque anni che canta in un bunker a Kiev. La piccola Amelia ha intonato «Let it go», la canzone di Frozen riuscendo come un raggio di luce a illuminare il seminterrato dove si è rifugiata insieme a tante famiglie con bambini. A lanciare il video dell’esibizione sui social è stata Marta Smekhova, una giornalista locale, perché voleva realizzare il sogno di Amelia: esibirsi su un grande palco.

Leggi anche > Ucraina diretta. Negoziati conclusi: «Passi avanti sui corridoi umanitari». Carri armati russi a ovest di Kiev. Mosca: «L'Italia è nella lista dei Paesi ostili»

L’idea è venuta all’autrice della clip quando cercando di distrarre i bambini nel bunker ha proposto loro di disegnare. Amelia però le ha confessato che ama disegnare ma preferisce cantare. E così il primo palcoscenico della bambina è stato un rifugio antiaereo. «Appena Amelia ha iniziato a cantare, nel bunker è sceso un completo silenzio - ha raccontato Smekhova nel post su Facebook - Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Anche gli uomini non sono riusciti a trattenere le lacrime».

Il video pubblicato con il permesso della madre di Amelia e la promessa che «molte persone lo vedranno» sta ottenendo l'effetto sperato. Migliaia le condivisioni e i commenti emozionati sul web. La clip dura un minuto e mezzo, e mostra la bimba, con i capelli biondi, di cinque anni circa, cantare felice, con gli occhi chiusi, circondata da decine di altri sfollati che la riprendono con i loro cellulari. Tutta la scena si svolge in un riparo angusto, una specie di cantina, con il tetto basso e le luci al neon, stipato di famiglie con bambini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA