Rubano degli attrezzi di lavoro al vicino, lui li rinchiude in un capanno e li tortura per giorni due 14enni

Sono statiper giorni dopo essere stati. Un uomo di Kryvyi Rih, in Ucraina, hai, li ha chiusi in un capanno e per giorni li ha sottoposti a violenze e torture sospettando fossero stati loro i colpevoli di un furto ai suoi attrezzi da lavoro.I due ragazzi sono stati attratti con una scusa dal loro vicino di casa di 36 anni. L'uomo sospettava che fossero stati loro a rubargli degli attrezzi nel garages, così ha architettato una punizione secondo lui adeguata. Dopo averli fatti entrare nel capanno li ha picchiati e immobilizzati. Per tre giorni i 14enni sono rimasti chiusi senza mangiare e bere, legati da una corda con un sacco di plastica in testa. Ogni giorno venivano pocchiati con una mazza da baseball a uno di loro ha tagliato un pezzo di orecchio e a un altro ha provato a tagliare le dita dei piedi.A interrompere le torture sono stati gli agenti di polizia dopo una soffiata anonima. L'uomo è stato arrestato mentre i ragazzi sono stati portati in ospedale dove i medici hanno diagnosticato commozione cerebrale e altre lesioni su tutto il corpo.