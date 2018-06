Rissa sull'aereo, schiaffi e pugni a bordo. Passeggeri spaventati e bimbi in lacrime Video

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Panico a bordo su un volo della All Nippon Airways, partito dal Giappone verso Los Angeles, dove una rissa violenta si è scatenata durante il volo con un 44enne che ha colpito un altro passeggero con pugni e schiaffi. La rissa è stata filmata con gli smartphone dagli altri passeggeri e il video è finito su YouTube.Tra bambini in lacrime e gente spaventata, si vede l’uomo in camicia rossa che - probabilmente alterato dall’alcol - si alza dal suo posto e inizia a picchiare il malcapitato, non si capisce per quale motivo, dopo avergli urlato minacce di morte. Il 44enne è stato poi arrestato.