Rimmel London, polemiche per lo spot su Fb: «Approfitta delle insicurezze delle ragazze»

di Tommaso Cometti

“Nel bene o nel male, purché se ne parli”, scriveva Oscar Wilde. Questo deve essere stato il motto che ha ispirato Rimmel London, noto marchio che opera nel settore cosmetico: la ditta inglese, infatti, ha realizzato una pubblicità su Facebook che sta facendo molto discutere. Come riporta il Daily Mail, la campagna pubblicitaria in questione invoglierebbe le giovani donne in età scolare “a truccarsi per avere successo”; per questo motivo, quindi, il banner è stato rimosso.

La polemica

Il banner pubblicitario ha iniziato a circolare su Facebook lo scorso 9 settembre, ed è stato realizzato con una persona molto nota in Inghilterra, la diva di "Love Island" Lana Jenkins. Il post conteneva un video in cui l'influencer mostrava i prodotti del marchio, con sotto la dicitura: “Preparatevi al ritorno a scuola”. La pubblicità, da quel momento, ha cominciato a far discutere animatamente: molti utenti, su Facebook e su X, hanno cominciato a criticare aspramente i contenuti dello spot.

Rimmel London ad featuring Love Island star Lana Jenkins is banned for 'playing on young girls' insecurities' and implying they need to wear make up at school to succeed

via https://t.co/lbS449U5QR https://t.co/rW09hacvXf — Michael Savage (@sav43508) December 20, 2023

Rimmel London, per difendersi dagli attacchi, ha dichiarato: «L'ad faceva parte della campagna "Back to school", ma non voleva, in alcun modo, comunicare alle ragazze il "bisogno" di truccarsi per andare a scuola.

La decisione di rimuovere il post è stata intrapresa dall'ente Advertising Standards Authority, che ha ritenuto necessario eliminare il messaggio pubblicitario contenuto della campagna, ritenuto “irresponsabile”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA