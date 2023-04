Rider rifiuta il 75% delle consegne: «Vado solo dove le mance sono alte, è come la caccia al tesoro»

di Redazione web

C'è chi corre a consegnare il cibo per pochi spiccioli e chi, invece, riesce a selezionare la clientela a cui consegnare i cibi caldi, puntando a quei clienti più generosi, capaci di lasciare mance più alte. Accade, cosi, che un rider rifiuti 3 consegne su quattro, dichiarandolo apertamente: «Vado solo dove le mance sono alte».

Questione di mance

Il rider che dichiara di rifiutare il 75% degli ordini sostiene che punta a frequentare solo le zone ricche della città. Accade a Philadelphia, negli States, dove il rider Jack, 22 anni, dice di consegnare cibo per circa 10 ore alla settimana per DoorDash e Uber Eats.

Il suo mantra è presto detto: non accettare ordini con mance troppo basse. Il suo obiettivo, quindi, è puntare solo ai quartieri ricchi della città. Jack, così, dice di rifiutare le mance da 2-2,5 dollari, mentre punta a quelle da 7 dollari in su. «Il mio servizio è premium, quindi le mance devono essere adeguate», sostiene il 22enne. «Se non dai una mancia adeguata - continua il giovane - non aspettarti che Jack ritiri il tuo ordine e ti consegni il cibo».

Il rider 22enne Jack ha raccontato a Insider tutte le sue esperienze, esperienze di lavoro che condivide anche con i suoi follower su TikTok: 148.000 fan che seguono il suo lavoro.

«Lo sto facendo per fare soldi», ha detto il rider 22enne, ripetendo «penso che le persone dovrebbero dare la mancia per il servizio premium che viene fornito».

