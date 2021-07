Regina Elisabetta, la lettera all'Inghilterra: «Nel 1966 consegnai la Coppa del Mondo, auguri per domani»

Alla vigilia della finale con l'Italia, anche la Regina ha voluto complimentarsi con l'Inghilterra per il cammino a Euro 2020, augurando ai Tre Leoni di emulare la vittoria nel mondiale '66. «Cinquantacinque anni fa sono stata abbastanza fortunata da consegnare la Coppa Rimet a Bobby Moore - si legge nel messaggio inviato da Sua maestà -. È lì che ho capito cosa significhi per un calciatore, un tecnico o un dirigente vincere un torneo. Voglio inviare i miei complimenti, e quelli della mia famiglia, alla squadra per aver raggiunto la finale e rivolgere i miei sinceri auguri per domani, nella speranza che la storia ricordi non solo i successi, ma anche lo spirito, l'attaccamento e l'orgoglio che avete fin qui dimostrato.

Inghilterra-Italia, Mancini: «Spero di rivivere un 11 luglio come quello del mondiale del 1982»

La "risposta" di Southgate. «È stato fantastico ricevere la lettera della Regina, e gli auguri del Primo Ministro a tutta la squadra. È il riconoscimento che i giocatori e tutto lo staff hanno lavorato bene e sono andati avanti nel modo giusto». Così il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia della finale europea contro l'Italia. «È stato fantastico ricevere questi riconoscimenti, così come il saluto che abbiamo ricevuto alla partenza dal nostro centro sportivo di St. Georgès Park - dice ancora - . Ma adesso siamo qui per vincere, e vogliamo prenderci la coppa. 'Football's coming homè? Non ho voluto ascoltarla per 15 anni,mi faceva troppo male

