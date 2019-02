Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Siamo a Solhull, Inghilterra, Midlands Occidentali: Brodie è un ragazzo di 16 anni, autistico, che frequenta la scuola cattolica St. Peter. Ha una forma particolare di autismo, che lo colpisce soprattutto nelle relazioni sociali: anche per questo il giorno del ballo scolastico, importantissimo per ogni adolescente, si ritrova a partecipare da solo. Lottie Byrne, Rosy Burns, Ellie Jones, Katie Redmond e Alessia Denby, questi i loro nomi, sono tutte in abito lungo e una più bella dell’altra: notano Brodie che si avvicina al ballo da solo e decidono di fermarlo, invitarlo a salire in macchina con loro e accompagnarle alla serata. Per Brodie è stato un bellissimo momento, che ha aumentato di molto la sua autostima: “Eravamo così contente di vedere Brodie. Lo abbiamo chiamato, gli abbiamo detto di salire in macchina, lui era veramente emozionato”, ha raccontato Lottie. Foto: Gettyimage/Kikapress