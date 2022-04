Ragazzini indossano un giubbotto antiproiettile e si sparano a turno: morto 15enne

Si sparavano a vicenda indossando dei giubbotti antiproiettili. E’ finito in tragedia il gioco tra due ragazzini di 15 e 17 anni in Florida: il più giovane è stato ferito da uno dei colpi sparati dall’amico ed è morto dopo l'arrivo in ospedale dove stato portato d’urgenza. Dopo la morte dell'adolescente, gli investigatori di Belleview a nord-ovest di Orlando, hanno stabilito che i due ragazzi si stavano sparando a turno «mentre indossavano un giubbotto con all'interno una specie di armatura».

Il 17enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo di un bambino aggravato da arma da fuoco: la cauzione è stata fissata a 30.000 dollari. La polizia non ha al momento reso noto che tipo di pistola sia stata usata, né è ancora chiaro dove i ragazzini l'abbiano trovata. E' stato invece accusato di falsa testimonianza un terzo ragazzo di 16 anni, che si trovava con i due amici al momento della tragedia. Ascoltato come persona informata dei fatti, il ragazzino avrebbe depistato gli investigatori sulla sparatoria e sul responsabile.

