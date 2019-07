Ragazzina di 12 anni morta in un incidente stradale: due persone arrestate, sono scappate dopo la collisione

Una ragazzina di dodici anni è morta sabato notte in seguito a un terribile incidente sulla M61, vicino a Chorley, in Inghilterra. La vittima, Sana Patel, era all'interno di una vettura quando è stata colpita da un'altra auto. A bordo di essa due persone, un uomo e una donna, che dopo aver provocato l'incidente sono scappate a piedi. Individuate dalla polizia, sono state arrestate con l'accusa di aver causato la morte della piccola per guida pericolosa e per omissione di soccorso. Entrambi rimangono in custodia per l'interrogatorio.



Sana Patel, di Blackburn, stava tornando verso casa da Bolton al momento dello scontro che ha provocato altri cinque feriti non gravi. «Abbiamo arrestato un uomo di 28 anni e una donna di 23, ma stiamo ancora tentando di stabilire cosa sia successo e chiediamo a chiunque abbia visto la collisione o entrambi i veicoli nei momenti in cui è accaduto di mettersi in contatto con noi il prima possibile», spiega il capo della polizia di Lanacshire. Domenica 7 Luglio 2019, 22:36

