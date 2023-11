Lancia una raccolta fondi prima di morire di tumore per cancellare il debito medico di altre persone: il risultato è incredibile

di Redazione Web

Casey McIntyre, una donna statunitense morta all'inizio di novembre per un tumore alle ovaie, aveva avviato una campagna di raccolta fondi nei suoi ultimi giorni di vita per aiutare le persone a saldare il proprio debito medico. Dopo la scomparsa della donna, sono stati raccolti abbastanza soldi per ripagare milioni di euro di debiti, racconta il New York Times. Dopo la sua morte, la campagna ha totalizzato, ad oggi e in pochi giorni, più di 720mila euro.

La campagna per eliminare il debito medico

La campagna voluta da Casey McIntyre è stata avviata su un sito web chiamato RIP Medical Debt. L’organizzazione acquista il debito in pacchetti «con un forte sconto», il che significa che ogni donazione allevia «circa 100 volte il suo valore in debito medico», secondo il sito web.

«In generale, ogni euro donato cancella 100 euro di debito medico», ha affermato Daniel Lempert, vicepresidente delle comunicazioni per RIP Medical Debt. Quando i fondi raccolti erano poco meno di 200mila euro, aveva dichiarato: «Allo stato attuale, probabilmente si aboliranno da qualche parte intorno ai 19 milioni di euro di debito».

Da sempre una vita nei libri

«Casey Ryan McIntyre, una newyorkese di 38 anni, amata madre, moglie, sorella, figlia, nipote e zia, è morta il 12 novembre 2023.

«I suoi doni e le sue gioie più grandi erano il suo spirito pronto e generoso, la sua risata semplice, la sua devozione alla famiglia e agli amici, e la sua sorprendente determinazione e grinta», si legge.

L'eredità di Casey

Due giorni dopo la morte della donna, il 12 novembre, sui suoi social media è apparso un post che riportava: «Una nota per i miei amici: se state leggendo questo, sono morta. La causa è il cancro alle ovaie al quarto stadio». «Ho amato ognuno di voi con tutto il mio cuore e vi prometto che sapevo quanto profondamente ero amata», si legge nel post.

«Io e la famiglia di Casey siamo sbalorditi», ha detto Andrew Gregory sul denaro raccolto finora. «È stato davvero emozionante vedere la risposta delle persone che donano per cancellare il debito medico di persone che neanche conoscono».

