Foto di nudo e messaggi espliciti a studente minorenne: professoressa di matematica nei guai

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 13:21

Ha rischiato di finire in prigione, l'42enne Dorothy Veracka. La professoressa diha inviato ad uno dei suoi studenti minorenni foto di nudo e messaggi con chiari riferimenti, dicendo al quindicenne "sono una cattiva ragazza". Ora l'insegnante è registrata nelle liste dei manici sessuali negli. La corte del Massachussets ha decretato per lei il divieto di aver contatti non supervisionati con persone di età inferiore ai 16 anni. Con la vittima delle sue molestie, non potrà invece avere alcun contatto.L'iniziale condanna a due anni e mezzo di carcere è stata cambiata in due anni di. Il commento sprezzante della famiglia della vittima, uno studente di 15 anni, è stato: «Lei è». Madre di tre figli, professoressa di matematica al Nashoba High School, si è dichiarata colpevole delle accuse davanti alla corte. I fatti risalgono al periodo fra settembre 2018 e marzo 2019.L'adescamento del minore sarebbe cominciato su Google Classroom, per poi spostarsi su. Lì ha cominciato a mandare al ragazzo foto al limite della, arricchite da messaggi espliciti. Poi avrebbe chiesto, riporta la polizia locale, al ragazzo foto altrettanto esplicite. Quest'ultimo avrebbe ceduto alle richieste della professoressa. Il legale di Veracka ha "giustificato" le sue azioni denunciando un problema diAnche ladella scuola si trova al momento nei guai, poiché il preside era stato avvisato nel giugno 2019 del comportamento dell'insegnante. Ma non ha preso alcun provvedimento. Tre mesi dopo è arrivata la denuncia della polizia contro. Lo scorso settembre, quando è scoppiato il caso, la 42enne ancora lavorava regolarmente nella scuola. Al momento, la scuola ha rifiutato di rilasciare commenti sulla vicenda.