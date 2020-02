di Alessia Strinati

Fae prova a giustificarsi che in realtà èL'insegnante Courtney Roznowki , 31 anni, è stata arrestata nella Contea di Brown, Wisconsin , dopo che è venuta a galla la sua relazione con uno studente di soli 16 anni della Green Bay Southwest High School.La scuola aveva segnalato un rapporto insolito tra la donna e l'alunno alla polizia che ha avviato delle indagini. Hanno chiesto informazioni alla donna che inizialmente ha negato, dicendo che il sesso con l'insegnante è uno dei sogni erotici degli studendeti, poi quando le hanno chiesto di consegnare il telefono è scoppiata in lacrime. Secondo quanto riportato da Metro la professoressa ha confessato di aver fatto sesso con il ragazzo, aggiungendo poi di essersi innamorata di lui.Il 16enne ha, a sua volta, ammesso i rapporti con la donna , dicendo anche lui di amarla e che il rapporto era consensuale. L'età del consenso però nel Wisconsin è a 17 anni, per questo la professoressa è accusata di violenza sessuale su minore.