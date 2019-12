Professoressa adesca due studenti su Snapchat con foto di nudo e fa sesso con loro

Martedì 17 Dicembre 2019, 18:32

Adesca glie poi facon loro. Brandy Lynn Foreman, docente di inglese di 29 anni e preparatrice delle cheerleader di una scuola di Sallisaw, in Oklahoma, Stati Uniti,n l'accusa diai danni di due suoi studenti, entrambi minorenni.A far scattare le indagini è stata una chiamata anonima, ricevuta nella sede dello sceriffo, dove una persona che si identificava come testimone informato sui fatti, parlava di atteggiamenti poco adeguati da parte dell'insegnante. Gli inquirenti hanno così fatto degli interrogatori e ascoltato le presunte vittime, due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno confermato le accuse, come riporta anche il Daily Mail. Pare che tutto sia iniziato con dei messaggi su Snapchat, in cui la professoressa era arrivata a inviare foto di nudo. Poi tra i tre, in tempi diversi, ci sarebbero stati rapporti dal 2017 fino all'estate del 2019. Gli incontri avvenivano spesso in auto. L'insegnante ha inizialmente negato ogni accusa, poi ha ammesso prima i rapporti con uno dei due studenti, il più grande, dicendo che era ormai diplomato e in ultima battuta ha confermato anche le molestie nei confronti del ragazzo più giovane. Sospesa dall'insegnamento è ora in attesa di processo.