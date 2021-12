Positiva al Covid in aereo, viaggia da Chicago all'Islanda chiusa in bagno

Risultata positiva al test del Covid, ha deciso di trascorrere il tempo per il viaggio aereo da Chicago a Reykjavik, in Islanda, chiusa all'interno della toilette.

Risultata positiva al test del Covid, ha deciso di trascorrere il tempo per il viaggio aereo da Chicago a Reykjavik, in Islanda, chiusa all'interno del bagno di un aereo. E' la storia di Marisa Fotieo, un'insegnante americana che lo scorso 20 dicembre ha deciso di fare una piccola quarantena di circa cinque ore all'interno della toilette del volo in cui si era imbarcata e di realizzare anche un video, diventato virale, su Tik Tok. La donna è salita sull'aero dopo aver effettuato diversi test che davano esito negativi, ma una volta in viaggio i sintomi sono peggiorati e, dopo aver effettuato un ennesimo test di controllo, è risultata positiva.

La donna ha comunicato l'accaduto all'hostess ma non essendoci posti liberi e isolati disponibili, ha deciso di chiudersi nella toilette, su cui è stato apposto il cartello “Fuori servizio”, per evitare qualsiasi genere di contatto. L'hostess ha provveduto a portarle da bere e da mangiare durante la traversata. Una volta atterrati Marisa è scesa dall'aereo per ultima ed è stata poi accompagnata in albergo, dove attenderà fini a che non tornerà negativa.

