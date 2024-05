Incubo in hotel, apre la porta e ha una sorpresa terribile: la sua stanza invasa da un cobra e duemila falene

di Redazione web

Un incubo vero quello di una content creator che durante una vacanza in Thailandia apre la porta della propria camera per uscire e in una frazione di secondo entrano 2000 falene più un cobra. Jemma Sayer è una content creator che, da ciò che si apprende dal suo profilo TikTok, sta compiendo un tour attraverso l'Asia. Si vedono video pubblicati dalla Cambogia, dal Vietnam, ma quello che più di tutti è schizzato ovunque sulla piattaforma social è senza dubbio quello girato in Thailandia.

Jenna era lì in viaggio con le sue amiche, quando la loro camera d'albergo è stata invasa all'improvviso da migliaia di falene insieme a un serpente. Il panico si è scatenato dentro la stanza, hanno chiamato il personale dell'hotel e Jemma è corsa a documentare la situazione con un video postato su TikTok, che attualmente conta ben 5 milioni di visualizzazioni.

Le reazioni social

Nel video si vedono le ragazze tentare invano di fare qualcosa per far uscire le falene dalla stanza, ma l'impresa è evidentemente più ardua.

«Io sarei salita subito su un volo per tornare a casa», commenta una utente, «lo stavamo genuinamente prendendo in considerazione» è la risposta che Jemma ha dato. Non sono mancati commenti che in qualche modo sdrammatizzavano e facevano dei richiami alla cultura pop: «Cos'è questo? Jumanji?», oppure «Resident Evil per davvero», o ancora «le falene sono una cosa così da Crudelia De Mon».

Tuttavia, ci sono stati anche molti commenti che invece hanno espresso un punto di vista diverso sulle falene: "Almeno le falene sono carine", oppure "Fatemi vivere lì, adoro le falene", sottolineando il fatto che si tratta di insetti innocui. Un'altra categoria ancora di commenti ha riguardato invece le modalità per prevenire simili "incidenti" o quelle per liberarsi degli animali che avevano invaso la loro stanza, suggerendo per la maggior parte dei casi di spegnere le luci, poiché le falene vengono attirate da quelle.

Un inconveniente che ha rovinato con molta probabilità un po' di piani per la serata, la ragazza ha poi spiegato che lei e le sue amiche sono state spostate in un'altra stanza, «ma posso dire con certezza che non abbiamo dormito molto quella notte».

