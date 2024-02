Chiede 760mila euro dopo un incidente, la giudice nega il risarcimento: «Nelle foto lancia un albero di Natale, non sembra soffrire»

di Redazione Web

Lanciare alberi per sport sembra essere divertente, oltre che faticoso. Forse lo pensava anche Kamila Grabska, prima che una fotografia che la ritrae mentre pratica questa disciplina le facesse perdere una causa di risarcimento da 760mila euro. È successo in Irlanda, dove la 36enne ha fatto causa a una compagnia di assicurazioni per le lesioni subite durante un incidente stradale avvenuto nel 2017. La giudice è stata però in disaccordo. Il motivo? L'immaggine di lei che con foga lancia l'albero di Natale è di appena un anno dopo l'infortunio.

Quando Kamila Grabska ha deciso di intentare la causa, ha affermato che le ferite alla schiena e al collo le avevano impedito di lavorare per più di cinque anni o di giocare con i suoi figli. Come scrive il Guardian, ha specificato di essere stata vittima di un infortunio «invalidante» dopo che l'auto in cui viaggiava era stata colpita da dietro in un incidente avvenuto nel 2017.

«Affermazioni esagerate»

«È un albero di Natale molto grande e viene lanciato da lei con un movimento agile», ha detto la giudice dell'alta corte di Limerick Carmel Stewart. «Temo di non poter fare a meno di concludere che le sue affermazioni fossero del tutto esagerate. Su questa base propongo di respingere la domanda».

Durante la richiesta di risarcimento, la donna aveva dichiarato di non riuscire più a sollevare una borsa pesante senza provare un dolore lancinante, di aver lasciato il lavoro e di ricevere l'assegno d'invalidità. La sua richiesta legale contro la compagnia assicurativa riguardava la perdita di guadagni (passati e futuri).

Oltre che dalle immagini della gara, però, Kamila Grabska è sta inchiodata anche da un video in cui addestra il suo cane in un parco per più di un'ora. La giudice ha quindi respinto il caso, stabilendo che il suo comportamento dopo l'incidente fosse stato «completamente in contrasto» con le affermazioni fatte in relazione alle sue lesioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA