Pena di morte negli Usa, torna la fucilazione: il condannato può sceglierla se non si può fare iniezione letale

Pena di morte negli Usa, torna 'di moda' la fucilazione. La Camera dello Stato del South Carolina - il quarto dopo Mississippi, Oklahoma e Utah - ha varato una legge che prevede che in mancanza del mix di farmaci per l'iniezione letale, il condannato a morte potrà scegliere come morire: e oltre alla sedia elettrica, opzione già prevista, ci sarà anche il plotone di esecuzione e la fucilazione. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato dove sarà necessario un nuovo passaggio, prima della firma del governatore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 16:06

