Paziente si ammala di Covid e ha priapismo per 3 ore, gli esperti: «Può essere un effetto collaterale»

Un'erezione di 3 ore. Questo è stato uno degli effetti collaterali del covid su un paziente di 69 anni. L'uomo, ricoverato per grave insufficienza polmonare, nel corso della degenza ha sviluppato un'ulteriore, dolorosa, complicanza, un priapismo durato diverse ore e dovuto a un coagulo di sangue, spesso considerata una delle complicanze del virus.

Leggi anche > Neonato di 37 giorni muore a causa del Covid: «Era in buone condizioni di salute»

Dopo aver contratto il virus negli Stati Uniti, è stato diagnosticato ad un 69enne dell’ Ohio, ricoverato al Miami Valley Hospital, il priapismo. Si tratta di una condizione dovuta a un accumulo di sangue nell'organo genitale maschile che può durare dverse ore e anche giorni, molto dolorosa. Il paziente, obeso, è stato ventilato per 10 giorni ma nonostante le terapie pian piano i suoi polmoni hanno iniziato a cedere.

Dopo avere passato circa dodici ore a pancia sotto, il personale medico, nel ribaltarlo sulla schiena, ha notato l'erezione dovuta ai coaguli di sangue. Nonostante le terapie la condizione ha continuato a persistere fino a quando i medici non sono intervenuti con un ago con cui hanno drenato il liquido. Il 69enne purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto in terapia intensiva, a seguito di un collasso polmonare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA