Paura in volo per Meghan Markle e il principe Harry durante l'atterraggio

Unoggi per ile la consorte Meghan Markle in visita ufficiale in Oceania. Lcon il seguito, di ritorno a Sydney dopo la tappa a Tonga, ha infattigià avviate, quando i piloti si sono accorti d'un altro velivolo attardatosi sulla pista.Lo riporta la Bbc, precisando comunque che alla fine tutto è andato bene: l'aereo ha ripreso quota, come prescrivono i manuali, e ha fatto un altro giro sopra lo scalo australiano prima di ripetere la manovra e portarla a termine in tutta sicurezza. Il comandante ha informato i duchi di Sussex e le persone a a bordo dell'accaduto in tempo reale, rassicurandole.La visita intanto continua, seguita passo passo dai media, soprattutto britannici. Con i riflettori puntati sulle battute e sull'empatia di Harry - protagonista fra l'altro dell'inaugurazione degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai militari invalidi e mutilati - ma più ancora su Meghan, apparentemente in ottima forma dopo il recente annuncio della gravidanza. La neoduchessa ha avuto spazio fra l'altro per intervento di tenore femminista in favore dei diritti delle donne, mentre è stata 'pizzicatà dai tabloid per un'etichetta dimenticata appesa al vestito rosso fuoco sfoggiato ieri.