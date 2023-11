«Ecco il trucco di mia nonna, mettere le patate in lavastoviglie: escono pulite e senza terra»

di Marta Goggi

Una ragazza americana ha svelato il trucco per lavare tante patate insieme quando si ha molti ospiti a cena: usare la lavastoviglie. Questo 'segreto' le è stato tramandato da sua nonna, che fa anche lei allo stesso modo.

Il video

Il video su TikTok è diventato virale, per la stranezza del gesto, l'uomo dietro la telecamera ha interrogato la ragazza su cosa stessa facendo, lei ha risposto: «Questo è il modo migliore per farlo. Ti fa risparmiare così tanto tempo. Sai quanta gente verrà?Questi sono tre sacchi di patate», spiegava mentre sistemava ordinatamente le patate nel cestello della lavastoviglie. Si è poi raccomandata di non mettere il sapone, ha chiuso l'elettrodomestico e ha detto: « Vedi tutti questi diversi cicli – antibatterico, ciclo rapido, Cina, ecc. – facciamo solo risciacquo». Una volta terminato il lavaggio, la ragazza si è detta molto soddisfatta del risultato: «Sono pulite, non ho dovuto lavarle a mano». La reazione del web è stata controversa, c'è chi ha considerato l'idea disgustosa e chi l'ha trovata geniale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 18:18

