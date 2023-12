Papà accompagna la sposa all'altare, ma gli cadono i pantaloni e resta in mutande: il video del matrimonio è virale

di Redazione Web

Il web è pieno di video divertenti ambientati ai matrimoni e per la maggior parte riguardano gli sposi che cadono poco prima di raggiungere l'altare, dove solitamente ci sono due o tre scalini. In particolare, la sposa ha spesso a che fare con vestiti lunghi, con tanti fronzoli e strascichi e, se si aggiungono questi rischi al fatto di indossare un paio di tacchi... si ottiene un cocktail a dir poco letale.

Eppure, nel caso di Sarah, la situazione è decisamente fuori dal comune: «A tutte le spose di questo 2024, assicuratevi che chiunque vi accompagni verso l'altare stia indossando una cinta o delle bretelle, per questa ragione», afferma, mostrando ciò che è accaduto durante il suo matrimonio.

L'imprevisto durante il matrimonio: ecco perché

Nel video pubblicato da Sarah su TikTok vediamo l'interno della chiesa e lei, il braccio intrecciato a quello di suo padre, di 74 anni, che cammina lungo la navata.

Il consiglio, tuttavia, non è servito a nulla: «Prima che riuscissi a finire la frase, i pantaloni sono caduti. La fotografa ha senza dubbio immortalato il momento, immediatamente, mentre era piegato e... scoperto». La sposa ha spiegato che nel periodo precedente al matrimonio suo padre aveva affittato l'abito e non vedeva l'ora di mettersi in tiro per il grande giorno.

Purtroppo, un paio di settimane prima della cerimonia, si è sentito male e ha finito per perdere molti chili: «Di solito, quando affitti un abito», dice Sarah, «non ci sono i passanti per la cinta e mio papà non è mai stato tipo da indossare le bretelle. I pantaloni, comunque, hanno tenuto durante tutte le foto di famiglia. Solo che, dopo due o tre ore, devono essersi allentati».

L'officiante della cerimonia era il fratello di Sarah, Chris, e quando il papà ha perso i pantaloni i due si sono immediatamente guardati negli occhi. Lei ricorda il silenzio calato d'improvviso nella chiesa e il pensiero «Spero almeno che le mutande siano pulite». La sposa, comunque, rassicura: «Io non ho avuto problemi, volevo solo assicurarmi che fosse tutto apposto per mio papà. Appena ha ritirato su i pantaloni ha sorriso e l'intera chiesa è scoppiata in un applauso condito da risate. Io ho alzato il bouquet per far capire che saremmo ripartiti».

