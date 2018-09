Sabato 29 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un uomo deispera che i test dello aiutino a trovare fino a 1.000 altriche non si è mai reso conto di avere., di, scrive il Daily Mail , ha appreso cinque anni fa dai suoi genitori che era stato concepito da donatori di seme e che aveva già effettuato test genetici per identificare il suoe quasi 60 fratellastri e sorelle nei Paesi Bassi.Tuttavia, il 34enne, che lavora nell'information tecnology, pensa che il numero di fratelli rintracciato rappresenti solo una piccola parte della sua vasta famiglia. Dopo il suo choc iniziale davanti al segreto rivelato dai suoi genitori, il signor Van Halen era curioso di scoprire l'identità del suo padre biologico, ma non è riuscito a ottenerla dalla clinica dei donatori di seme per le norme che vincolano l'anonimato.E così si è rivolto a una società di test del Dna che hanno database di profili genetici di milioni di clienti. Per prima cosa ha preso un test da 60 sterline da "Family Tree" Dna che elenca i parenti biologici che hanno fatto il test, con la stima della relazione basata sulla proporzione di Dna condiviso.Dopo aver fornito un tampone di saliva, Mr Van Halen è stato in grado di ricevere risultati online due mesi dopo ed è stato fortunato che molti parenti avessero fatto il test. Ha detto al Times : «Ho trovato subito il mio padre biologico e 42 fratellastri».Ha già incontrato alcuni dei suoi fratellastri, alcuni dei quali sono cresciuti vicino a lui. Alcuni di loro si erano conosciuti prima di scoprire che erano imparentati. Un'organizzazione governativa olandese per persone concepite da donatori stima che fino a 1.000 bambini potrebbero essere stati concepiti dallo sperma del padre biologico del signor Van Halen, che ha donato regolarmente in tre cliniche per oltre 20 anni.Questo lo renderebbe uno dei donatori più prolifici, superando il fisiologo ebreo austriaco Bertold Wiesner, il cui sperma è stato usato per inseminare artificialmente circa 300-600 donne in una clinica nel centro di Londra.