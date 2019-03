lla fine del 2016 e all'inizio del 2017 Tarrant è stato in Croazia e in Bosnia-Erzegovina per visitare località storiche legate in particolare alle battaglie tra cristiani e ottomani.I piedi nudi e il camicione bianco da detenuto non hanno fatto sentire meno spavaldo il killer che ha ucciso a sangue freddo almeno 49 persone nelle due moschee Al Noor e Linwood di Christchurch e ne ha ferite decine in una folle diretta streaming su Facebook grazie alla videocamera 'go pro' che aveva montata sull'elmetto.Sprezzante come Anders Behring Breivik , l'autore del massacro del 2011 inal quale ha detto di essersi ispirato, Tarrant è rimasto pochi minuti davanti al giudice, che ha deciso il rinvio dell'udienza al 5 aprile e secondo cui «è ragionevole presumere che ci saranno altri» imputati. Ma il lucido protagonista di quei 17 minuti di terrore che hanno stroncato le vite di chi stava pregando è lui, come testimoniano i nuovi particolari che emergono il giorno dopo la strage.Pochi minuti prima del duplice attacco, Tarrant aveva inviato via mail il suo delirante manifesto anti-islamico di 74 pagine a tv, giornali e anche all'ufficio della premier neozelandese Jacinda Ardern. Tuttavia, ha rivelato alla Cnn il capo ufficio stampa della primo ministro, Andrew Campbell, l'indirizzo di posta è un indirizzo generico gestito dallo staff e la Ardern non ha visto la mail. Se la polizia non avesse fermato il killer, il bilancio della carneficina sarebbe stato ancora peggiore. A rivelarlo è stata la stessa premier, precisando che Tarrant è stato arrestato 36 minuti dopo la prima chiamata di emergenza, che c'erano altre armi da fuoco nell'auto in cui il killer si trovava e che «la sua intenzione era senza dubbio quella di continuare l'attacco».Oltre all'arma che aveva in mano, altri due mitragliatori li teneva accanto a sé nell'auto, e altri due nel bagagliaio, come si vede dal v ideo che, prima di essere rimosso, è rimbalzato da Facebook a Twitter a YouTube. E si attende per lunedì una prima decisione della premier per limitare la possibilità di entrare in possesso di fucili semiautomatici che possono facilmente essere modificati e trasformati in armi d'assalto di tipo militare. Un sfida alla lobby delle armi che ha finora avuto mano libera. «Posso dirvi una cosa: la nostra legge sulle armi cambierà», ha promesso la premier in conferenza stampa. Subito dopo Ardern ha incontrato esponenti delle comunità musulmane, con il velo islamico a coprirle i capelli in segno di rispetto.Si moltiplicano intanto in tutta la Nuova Zelanda le iniziative di solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime e davanti alle moschee teatro delle stragi le candele ardono tra i mazzi di fiori. Tra le vite spezzate dalla follia terrorista c'è anche quella di Neem Rashid, 'l'eroe' pachistano che aveva tentato senza successo di disarmare il killer a mani nude: è spirato ieri sera in ospedale per le ferite riportate, dopo aver visto il figlio 21enne Talha morire sotto i colpi del terrorista.