Notre-Dame, svelata la causa che ha provocato l'incendio nella cattedrale

. È quello che pensano gli inquirenti francesi sullaa Parigi. È quanto affermano fonti di polizia citate dall'Associated Press. Un funzionario della polizia giudiziaria francese ha inoltre dichiarato cheSul sagrato della cattedrale di Notre Dame sorgerà una cattedrale provvisoria in legno per accogliere turisti e fedeli. Lo ha annunciato il rettore della cattedrale parigina, mons. Patrick Chauvet., ha detto il rettore, come riporta l'Osservatore Romano, spiegando che la struttura provvisoria servirà per accogliere fedeli e turisti.«Intanto - ricorda ancora il quotidiano d'Oltretevere -Secondo il comandante dei pompieri, Gabriel Plus, 'c'è una minaccia sulle ghimberghe', i frontoni triangolari sui lati della cattedrale che una volta venivano sorretti dal tetto e che ora sono a cielo aperto. Secondo il parere di alcuni esperti, le ghimberghe potrebbero dunque essere in parte rimosse, per evitare che il loro crollo crei ulteriori danni, soprattutto al prezioso rosone».