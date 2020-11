Nonna coraggiosa, a 90 anni mette in fuga il ladro entrato in casa sua: «Mi ha rubato le sigarette»

Senza alcuna paura, un'anziana signora ha messo in fuga un ladro entrato di soppiatto nella sua casa. Due giorni dopo il fattaccio, l'impavida nonna ha compiuto la bellezza di 90 anni. Ma non si dà pace: «Quella piccola me**a mi ha rubato le sigarette», ha dichiarato la pensionata alla stampa locale.

Micheline Stephen ha compiuto 90 anni lo scorso 22 novembre, appena tre giorni fa. Venerdì mattina, il 20, ha però vissuto una disavventura che fortunatamente si è conclusa senza feriti, o peggio. Un rapinatore ha fatto irruzione nella sua casa, a Cupar, nella contea di Fife, e i due si sono incontrati in cucina. L'anziana signora però non è andata nel panico, anzi: è stata lei a spaventare il malvivente, che è fuggito con la coda tra le gambe. Intervistata dall'Edinburgh Live, Micheline Stephen ha dichiarato furiosa che «Quella piccola me**a» le aveva rubato le sigarette e l'accendino.

L'anziana ha perfino cercato di fermarlo e non permettergli di scappare, tentando di afferrarlo per lo zaino. Ma questo è riuscito a divincolarsi e a sgattaiolare dalla finestra della cucina. In quel momento, cercando una sigaretta per rilassare i suoi nervi, la novantenne ha scoperto il maltolto, andando su tutte le furie. Micheline Stephen, nata francese ma scozzese d'adozione ormai da una vita, aveva scambiato inizialmente il ladro per suo nipote. «Volevo fermarlo. Come osa andare da una persona anziana e fare queste cose?» La signora, conosciuta in zona come Michelle, ha avvertito i vicini di stare allerta, perché il ladruncolo potrebbe tornare, anche se l'agguerrita anziana gli ha dato pane per i suoi tempi.

