Nobel per la Letteratura alla scrittrice e poetessa americana Louise Gluck

Il Nobel per la Letteratura 2020 è stato assegnato alla poetessa statunitense Louise Gluck per «la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale».

La scrittrice statunitense Louise Glück, nata a New York il 22 aprile 1943, Premio Nobel per la Letteratura 2020, con la sua poesia evoca schegge memoriali rielaborando temi come l'isolamento e la solitudine, in un tono insieme colloquiale e meditativo. Vincitrice del Premio Pulitzer nel 1994 con la raccolta «L'iris selvatico» («The Wild Iris», 1993), ha convinto i critici per lo stile controllato ed elegante con cui assorbe lunghe sequenze narrative di tratto confessionale che ricordano la poesia di Robert Lowell, Sylvia Plath e Anne Sexton. Nella raccolta «Meadowlands» (1997) rievoca figure mitiche come Ulisse e Penelope all'interno di una scrittura molto moderna, che racconta di un matrimonio che sta per finire. Tra le altre sue raccolte di poesie, «Vita Nova», «The Seven Ages» e «Averno». Ha vinto il Book Review's Bingham Poetry Prize e The New Yorker's Book Award in Poetry.

