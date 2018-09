Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stava portando suain auto, quando la polizia lo ha fermato e intimato di scendere con la pistola. Un episodio veramente sgradevole è accaduto a Wauwatsoa, negli Stati Uniti, dove laha scambiato un ragazzo nero per un malvivente solo perché stava dando un passaggio alla nonna bianca.Un agente ha tirato fuori la pistola e ha invitato il giovane a scendere, come riporta anche l 'Independent . La nonna terrorizzata, ha iniziato a dire che il ragazzo era suo nipote, spaventata per quello che sarebbe potuto succedere. Con loro in auto c'era anche un'amica della nonna e gli agenti devono aver pensato, vista l'auto lussuosa su cui viaggiavano, che il ragazzo fosse un malvivente che aveva sequestrato le donne e rubato il loro mezzo.A quel punto gli agenti hanno ritirato le pistole e hanno chiesto spiegazioni e la signora ha detto come stavano le cose. I poliziotti si sono scusati ma la nonna ha denunciato l'accaduto ritenendolo un gesto vergognoso e razzista. Il dipartimento a sua volta ha difeso gli agenti, spiegando di aver agito secondo ragionevole sospetto.