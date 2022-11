Il New York Times: «Patto tra Trump e Putin per l’invasione in Ucraina»

Via libera all’invasione russa dell’Ucraina in cambio dell’appoggio di Mosca all’elezione di Trump alla Casa Bianca nel 2016. È un vero e proprio patto scellerato, quello che tra Donald Trump e Vladimir Putin ipotizzato dal New York Times in una lunga inchiesta-rivelazione intitolata “La storia non raccontata del Russiagate e la strada verso la guerra in Ucraina”. L’ipotesi del quotidiano newyorkese è che l’aiuto del Cremlino per l’elezione di Trump mirasse fondamentalmente a ottenere l’appoggio del tycoon per uno smembramento dell’Ucraina ad opera di Mosca. La ricostruzione del New York Times è basata sulla revisione di centinaia di pagine di documenti dell’indagine sul Russiagate del superprocuratore Robert Mueller, della commissione intelligence del Senato, delle udienze di impeachment di Trump, nonché su interviste con quasi cinquanta persone negli Stati Uniti e in Ucraina.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 20:27

