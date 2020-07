Choc in Corea del Sud, trovato morto il sindaco di Seul Park Won-soon: le «ultime parole» alla figlia, poi il mistero

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnella zona settentrionale della capitale della Corea del Sud. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'Yonhap', citando la polizia. In precedenza la stessa 'Yonhap' aveva riferito chee che la polizia aveva avviato le ricerche per rintracciare il 64enne, con l'impiego di droni e cani addestrati.La figlia aveva riferito che il padre aveva lasciato la sua abitazione intorno alle 14 (ora locale), pronunciando quelle che erano suonate come le. Park aveva anche spento il suo telefono cellulare e l'ultimo segnale captato dal dispositivo era stato in prossimità di un tempio nella zona nordorientale di Seul.Park era stato eletto due volte alla guida della capitale sudcoreana, la prima nel 2011 come candidato indipendente e poi nel Partito democratico del presidente Moon Jae In. Prima di diventare sindaco, Park aveva lavorato per anni come avvocato specializzato nella tutela dei diritti umani.