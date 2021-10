Morto il deputato David Amess, era stato accoltellato in chiesa. Choc in GB: arrestato l'aggressore

Morto il deputato britannico David Amess, era stato accoltellato in una chiesa dell'Essex. Gran Bretagna sotto choc per l'aggressione al deputato Tory del governo Johnson, avvenuta ad opera di uno sconosciuto durante una riunione con i propri elettori in una chiesa a sud del Paese. L'aggressore è stato arrestato. Si indaga ora sulle ragioni del gesto.

La notizia della morte di Amess è stata data dalla polizia dell'Essex. Le forze dell'ordine hanno anche precisato che non viene ricercato nessun altro individuo in connessione con l'omicidio. Secondo Sky News, un'eliambulanza era in attesa fuori dall'edificio dove si trovava il deputato ferito. I paramedici hanno tentato a lungo di stabilizzarne le condizioni e poi di rianimarlo, ma senza successo.

Deputato David Amess accoltellato in chiesa

David Amess, deputato di 69 anni della maggioranza Tory del governo britannico di Boris Johnson, è stato aggredito oggi da uno sconosciuto e accoltellato ripetutamente nell'Essex, a sud dell'Inghilterra. Secondo quanto riportano i media, Amess è stato attaccato all'interno di una chiesa metodista, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio.

L'aggressore del deputato britannico David Amess, secondo fonti ufficiose della polizia locale, è stato bloccato e arrestato nell'immediatezza dei fatti. Si tratta di un uomo. Per ora non ne è stata resa nota l'identità e non è chiaro se abbia il profilo di uno squilibrato o sia stato animato da qualche movente specifico. Le indagini sono in corso.

Secondo quanto riporta il Guardian, la polizia antiterrorismo sta assistendo le indagini sull'accoltellamento, che continuano a essere guidate dalla polizia dell'Essex. Gli alti funzionari dell'antiterrorismo stanno monitorando da vicino la situazione e verrano aggiornati sui dettagli emergenti dell'attacco e del sospetto fino a quando non verrà identificato un movente non terroristico.David Amess divenne deputato per la prima volta nel 1983 ed era sposato con cinque figli. Durante la sua carriera politica, 38 anni in parlamento, non ha mai ricoperto un incarico ministeriale. Tra le sue battaglie politiche più importanti, quella a difesa dei diritti degli animali. Era stato un sostenitore della Brexit e ha votato per l'uscita dall'Ue al referendum del 2016.

MP David Amess dies after being stabbed at constituency surgery https://t.co/auyDWIGV4Q — The Guardian (@guardian) October 15, 2021

Le reazioni all'accoltellamento

La notizia del suo accoltellamento ha suscitato immediate reazioni, con messaggi di allarme e di solidarietà nei confronti di sir David e della sua famiglia espressi da esponenti del governo di Boris Johnson, del gruppo Tory in parlamento e di altri partiti. Vicinanza nei suoi confronti è stata manifestata fra gli altri a stretto giro dall'ex premier conservatore David Cameron, come dalla vice leader dell'opposizione laburista Angela Rayner. Si tratta del terzo deputato britannico accoltellato negli ultimi 10 anni circa.

«Attaccare i nostri rappresentanti eletti significare attaccare la stessa democrazia. Non ci sono scuse, nessuna giustificazione». Ha affermato su Twitter Brendan Cox, vedovo di Jo Cox, deputata britannica laburista che venne accoltellata a morte vicino a Leeds nel 2016.

Attacking our elected representatives is an attack on democracy itself. There is no excuse, no justification. It is as cowardly as it gets. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) October 15, 2021

I precedenti: l'attacco a Jo Cox

Nel 2016, in un attacco analogo compiuto da un estremista di destra, fu uccisa la deputata laburista Jo Cox. Fervente europeista, venne uccisa a 42 anni con diverse pugnalate per strada da un estremista di destra una settimana prima del referendum sulla Brexit. Il 23 novembre del 2017 è stato riconosciuto colpevole del suo omicidio Thomas Mair, 53 anni, che è stato condannato all'ergastolo. Dopo l'omicidio sono state rafforzate le misure di sicurezza dei politici britannici.

Il 4 maggio del 2010 un altro deputato laburista, Stephen Timms, è stato accoltellato due volte in una zona a est di Londra dalla studentessa britannica ed estremista islamica Roshonara Choudhry. La donna di 21 anni, radicalizzata online e vicina ad al-Qaeda, disse di aver agito per vendetta contro il sostegno mostrato da Timms alla guerra in Iraq. Choudhry ha colpito il deputato due volte allo stomaco prima che l'assistente di Timms riuscisse a trascinarla via. Il chirurgo che lo ha operato ha descritto le ferite riportate come «potenzialmente pericolose per la vita».

Nel 2000 il deputato liberaldemocratico Nigel Jones è stato pugnalato e il suo assistente, Andy Pennington, è stato assassinato mentre tentava di proteggerlo. L'aggressore, Robert Ashman, ha fatto irruzione brandendo una spada nel suo collegio elettorale. Ashman ha trascorso 8 anni in un ospedale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 16:27

