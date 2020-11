Montreal, «ostaggi alla Ubisoft». La polizia non trova minacce: telefonata bufala, evacuato l'edificio

Montreal (Canada), ​si è risolta in un falso allarme la massiccia operazione di Polizia presso un edificio dell'azienda produttrice di videogiochi Ubisoft, che produce le serie Assassin's Creed e Watch Dogs, visto che, stando a quanto riportano CBC Montreal e Radio-Canada citando fonti di polizia, la telefonata al numero di emergenza che l'ha scatenata era una bufala.

Alcuni media avevano parlato di una persona armata nell'edificio. Ma dopo una perquisizione, la polizia non ha individuato alcuna minaccia alla sicurezza, procedendo comunque all'evacuazione del palazzo. La zona era stata subito isolata e le immagini delle tv locali avevano mostrato decine di persone sul tetto dell'edificio, parlando di una possibile presa d'ostaggi.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020