«Io e mio marito siamo sposati da 20 anni, ma sono gelosa: presta più attenzione al nostro cane che a me»

Dopo tanti anni di matrimonio può essere difficile mantenere vivo un rapporto, come quando si aveva vent'anni. I figli, la routine, gli impegni lavorativi possono far diminuire quell'attrazione degli inizi e la voglia di trascorrere del tempo insieme. Le cene a lume di candela vengono sostituite dalle serate al bar con gli amici e le notti passate a confidarsi sotto le lenzuola si trasformano in pizza e film sul divano.

Una donna, che si fa chiamare "Desiderando l'affetto umano", ha raccontato nel dettaglio la sua vita coniugaleed è alla ricerca di un consiglio. Lei è sposata da molti anni, ma il marito sembra non darle più le giuste attenzioni, preferendo il loro cane a lei. «Devo lasciarlo?», chiede la donna, un po' affranta e un po' gelosa.

Il matrimonio

«Mio marito ed io stiamo insieme da quasi vent'anni. Ero felice della nostra relazione - ha scritto la donna al New York Post - ma negli ultimi due anni lui è cambiato. Non facciamo più l'amore, lui non si avvicina e non mi sfiora nemmeno con un dito».

«Mi sento ferita, lui mi trascura e anch'io ho cambiato atteggiamento nei suoi confronti. La sua mancanza di affetto mi ha resa fredda e non so più come comportarmi», ha scritto "Desiderando l'affetto umano". La donna non sa se lasciare il marito, nonostante i tanti anni di matrimonio. «Cosa devo fare?».

