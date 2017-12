Le mogli litigano durante il viaggio, il marito le chiude in auto e le brucia vive

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiude le sue due mogli sull'auto in cui viaggiavano e poi appicca il fuoco bruciandole vive. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Ians. L'uomo è dello Stato indiano di Rajasthan. Secondo una ricostruzione dell'incidente resa nota dalla polizia l'uomo, di nome Deepram, stava recandosi con le due mogli ed un figlio in un villaggio del distretto di Chilatwana dove voleva comprare dei gioielli da regalare alle consorti.Ma all'improvviso durante il viaggio le due donne,, hanno cominciato una nuova, furiosa lite.A questo punto il marito ha portato l'auto su una strada deserta e dopo aver bloccato le porte l'ha cosparsa di benzina, incendiandola. Agli agenti accorsi sul posto l'uomo ha cercato di raccontare una falsa storia secondo cui le donne erano rimaste intrappolate nell'auto in fiamme dopo un improvviso incendio scoppiato quando lui era sceso per controllare un guasto del veicolo. Ma poi durante l'interrogatorio, pressato dagli inquirenti, ha svelato la verità ed è stato arrestato per omicidio.