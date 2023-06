Migranti, fonti greche: 600 morti nel naufragio di Pylos. «Finora recuperati 78 corpi, 100 bimbi nella stiva». «Senza acqua da 5 giorni». Il viaggio da incubo

Migranti, tragedia in Grecia. «I 27 superstiti del naufragio ricoverati in ospedale sono in condizioni stabili: molti parlano di 750 persone a bordo della nave», ha detto Michalis Giannakos, presidente di Poedin, l'Unione dei medici ospedalieri pubblici greci, ai giornalisti sul porto di Kalamata. I morti, secondo alcuni media locali, potrebbero essere 600. Una strage infinita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 19:28

