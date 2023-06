Nave turca sequestrata dai migranti a Napoli: fermate 15 persone. Il comandante: «Ho visto uomini armati e ho lanciato l'allarme»

Conclusa l'operazione a bordo della Galata Seaways, la nave turca oggetto di un tentativo di dirottamento da parte di alcuni migranti e attualmente in rada a Napoli.

Sarebbero 15 le persone fermate a bordo della nave, liberata con un'operazione delle forze speciali. «I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene», aveva annunciato su twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il comandante: «Appena ho visto uomini armati ho lanciato l'allarme»

Il comandante ha riferito agli inquirenti di aver visto due clandestini armati di coltello che si aggiravano nella zona macchine della nave dove però non sono riusciti a entrare.

A questo punto i due clandestini si sono ricongiunti con gli altri. Per questo motivo ha lanciato l'allarme: al momento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, non è chiaro l'uso che i clandestini volessero fare dei coltelli. Non è chiaro dunque se ci sia stato o meno un tentativo di dirottamento.

Sono stati sbarcati e condotti in Questura, dagli agenti della Squadra Mobile e dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza, i quindici immigrati clandestini.

Non è ancora chiaro se nei loro confronti verrà contestato anche il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina ma, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, non ci sarà una denuncia per il dirottamento.





A coordinare le indagini finalizzate a fare luce su cosa è accaduto sulla nave è il sostituto procuratore di Napoli Enrica Parascandolo. Al momento non risulta che sia stato adottato un provvedimento nei confronti degli immigrati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 09:49

