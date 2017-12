Sei uomini impiccati sotto i ponti verso gli aeroporti turistici

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In Messico la violenza non si ferma nemmeno per una tregua natalizia e non risparmia neppure la paradisiaca località di Bassa California del Sud. Nella punta meridionale della penisola sudcaliforniana sei corpi sono stati trovati sotto tre diversi ponti delle città di La Paz e Los Cabos.È mistero intorno ai sei delitti, la cui atroce modalità non è sconociuta nella lotta tra le bande di narcotrafficanti messicani, ma che non aveva mai coinvolto fino ad ora la famosa località turistica dove si paga in dollari e si parla inglese.I residenti si sono svegliati con la macabra scena dei corpi di due uomini senza vita, impiccati sotto un ponte vicino a Chametla, strada che conduce all'aeroporto internazionale di La Paz. Quasi alla stessa ora, a San José del Cabo, sono stati scoperti altri due cadaveri sotto il ponte della zona di Las Veredas, strada che porta, invece, all'aeroporto internazionale di Los Cabos e, successivamete, altri due corpi sono stati visti sotto uno dei ponti dell'autostrada che unisce Cabo San Lucas con San José del Cabo.Secondo quanto pubblicato da El Paìs, la Procura generale dello Stato in un comunicato ha riconosciuto i fatti, ma non ha divulgato informazioni sull'identità delle vittime e sulle possibili motivazioni di questi crimini. Tale decisione ha infittito il mistero intorno a questa forte dimostrazione di violenza.Il nuovo capo della polizia locale, Daniel de la Rosa Anaya, che sostituisce da pochi giorni Juan Manuel Mayorga, che è stato assassinato lo scorso 17 dicembre, sta indagando sul caso.La lotta tra i vari cartelli potrebbe essere alla base di questo ennesimo episodio di violenza.