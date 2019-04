Bimba di 4 anni stroncata dalla meningite: «Emicrania e febbre, è morta nel giro di tre giorni»

Ultimo aggiornamento: 14:18

Stroncata a 4 anni da una rarissima forma di meningite: è il tragico destino di una bambina, di nomeraccontata dai media britannici, in particolare dal Manchester Evening News escioccata per la perdita, arrivata nel giro di poche ore: dalla diagnosi di meningite al decesso infatti è passato appena un giorno.L’incubo è iniziato la mattina dello scorso 22 marzo, quando la piccola Evie non aveva voluto fare colazione per iltroppo forte: successivamente ha iniziato a soffrire prima di, poi di. Così mamma Courtney ha chiamato un’ambulanza, che l’ha portata in ospedale dove Evie è stata curata dai medici, che ce l’hanno messa di tutta per salvarla, ma invano: ilche aveva infettato colonna vertebrale e cervello, le è stato fatale. Il 27 marzo, appena un giorno dopo che i medici avevano diagnosticato la meningite, Evie May è morta.La piccola ha dato la vita, ma ha anche salvato altri bambini: i suoi organi infatti sono stati donati, dal cuore ai polmoni, dal fegato a pancreas e reni. «Il suo cuore ha salvato la vita ad una bambina di tre anni. Non era mai stata malata o in ospedale, era sempre felice e in buona salute - le parole della mamma - io ho vent’anni, non avevo mai sentito parlare di meningococco B. Le infermiere hanno detto che non si sarebbe potuto fare niente». La donna, duramente provata da quanto accaduto, ha affermato di aver voluto raccontare quello che è successo alla piccola Evie perché si possa evitare che capiti ancora ad altri bambini e altri genitori.