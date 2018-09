Meghan Markle in cucina per beneficenza, ecco il primo progetto umanitario da duchessa

si mette "ai fornelli": il primo progettoautonomo, firmato in solitaria dalla duchessa di Sussex in veste di nuovo membro della famiglia reale britannica è un libro di ricette, per il quale l'ex attrice americana firma ora la prefazione, il cui ricavato andrà fra gli altri alle famiglie delle vittime e ai superstiti dello spaventoso rogo della Grenfell Tower.LEGGI ANCHENel rogo dell'edificio di edilizia popolare di Londra l'anno scorso morirono almeno 72 persone, inclusa una coppia di giovani architetti italiani. L'iniziativa è stata presentata oggi con tanto di esibizione ai fornelli, a cui Meghan ha partecipato spadellando con altre donne dopo aver indossato il suo grembiule a strisce di ordinanza. L'opera - intitolata 'Together: Our Community Cookbook' - contiene ricette, molte delle quali etniche, fornite dalle volontarie della Hubb Community Kitchen, un'istituzione sociale basata nelle immediate vicinanze della torre che aiuta i più poveri e i sopravvissuti di Grenfell. Meghan ha detto di sentirsi personalmente «connessa» al progetto e a un luogo nel quale - ha notato - le donne del quartiere possono «ridere, condividere il lutto, piangere e cucinare insieme».