Meghan Markle, il regalo prezioso della Regina per la prima uscita ufficiale​

«Mia figlia è sempre stata una principessa, sin da quando era una bambina. Forse parlo da padre, ma ilnon poteva fare scelta migliore». A quasi un mese esatto dal Royal Wedding, che ha portato il figlio di Carlo e Diana ea pronunciare il fatidico sì, il padre della sposa,, è apparso per la prima volta pubblicamente e lo ha fatto in un'intervista esclusiva in tv, rivelando parecchi dettagli sulla proposta di matrimonio.In collegamento con la trasmissione Good Morning Britain, Thomas Markle, che per via di un intervento al cuore non ha potuto accompagnare la figlia all'altare, ha spiegato: «Mi è dispiaciuto tantissimo non esserci ed è dispiaciuto anche a Meghan, sono sicuro che abbia sofferto e pianto molto per questo. Purtroppo i mieime lo hanno impedito, ma è stato comunque emozionante che ill'abbia accompagnata all'altare: non poteva esserci sostituto migliore, è un uomo eccezionale, di grande classe, stile e portamento». Parole al miele anche nei confronti del genero,: «Un vero gentiluomo, quando mi ha chiamato per chiedermi la mano di Meghan gli ho detto: "Trattala sempre bene, non alzarle mai le mani e non mi opporrò alla vostra unione". Harry è un ragazzo intelligente e sensibile, so che è amico di Obama ma quando gli avevo espresso la mia contrarietà verso l'operato di, lui mi ha semplicemente detto: "Dagli fiducia". Su questo, non sono completamente d'accordo con lui, ma vi assicuro che è un tipo interessante e carismatico. Abbiamo parlato anche della, lui mi è sembrato favorevole».Thomas ha poi ricordato il momento in cui aveva saputo della relazione di Meghan con Harry: «Lei mi aveva detto di avere un nuovo fidanzato, ma mi rivelò la sua identità solo qualche settimana dopo. A quel punto le dissi semplicemente "Va bene" e, per ragioni di sicurezza e privacy, avremmo parlato di lui identificandolo solo con l'iniziale del nome». Parlando della proprie condizioni di salute, il papà di Meghan ha spiegato: «Il giorno del matrimonio ero bloccato sul divano, ora sto migliorando ma ci vorrà ancora tempo. Appena potrò, andrò a trovare mia figlia ae finalmente potrò conoscere la famiglia reale. Ora vorrei solo chesi godano la luna di miele, lontano dai riflettori. Sono certo che presto proveranno anche ad avere dei figli». Una precisazione anche sul caso delle foto esclusive del matrimonio vendute ai paparazzi: «Non l'ho fatto per soldi, ma perché volevo migliorare la mia immagine. Ho chiesto scusa a mia figlia e a Harry, è già stato tutto chiarito».