Matematica, la prova online prima dell'esame: arrestati due uomini

Mercoledì 26 Giugno 2019, 10:08

La, si sa, è in grado di mettere in crisi anche gli studenti più preparati. Un fatto, questo, valido a ogni latitudine: lo sanno benissimo gli studenti italiani del liceo scientifico alle prese con la seconda prova della maturità, ma i nostri ragazzi sono in buona compagnia.Nel, infatti, per l'ennesima volta c'è stato un vero e proprio scandalo per una fuga di notizie avvenuta alla vigilia della prova di, quella riservata a studenti 18enni che hanno intenzione di studiare matematica e fisica all'università. Poco prima dell'esame, infatti, suè comparso un messaggio in cui si invitavano gli studenti interessati ad avere l'esame in anteprima a contattare l'account. Poco dopo quell'annuncio, il profilo è stato cancellato, forse per non lasciare tracce. Ma non è andata così. Come riporta il Telegraph, la polizia ha, ritenuti i responsabili dell'indebita diffusione della prova di matematica A. Non si tratta certo di un fatto inedito: è il terzo anno consecutivo che la prova viene 'rubata' e resa disponibile, a pagamento, per gli studenti interessati. La Pearson School, al riguardo, ha annunciato: «Alla luce di quanto accaduto, metteremo tutti gli studenti in condizione di svolgere la prova senza che nessuno sia avvantaggiato o svantaggiato rispetto agli altri». I due arrestati sono stati poi rilasciati ma restano indagati.